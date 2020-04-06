Мужчину оштрафовали за несоблюдение карантина во Владивостоке

Владивосток, 6 апреля. Жителя Приморского края оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение карантина.

Мужчина прибыл во Владивосток из Токио самолетом. По прибытию в Россию он отказался ехать на обсервацию на обязательный двухнедельный карантин. За это его задержали сотрудники транспортной полиции.

Мужчину отправили в линейный отдел, где полицейские установили, что нарушитель знал требования о самоизоляции, которые касаются возвращающихся из ряда стран россиян, но идти на карантин не собирался. В результате жителя Приморья оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает со ссылкой на УТ МВД России по ДФО портал Deita.ru.

В издании отметили, что у мужчины была повышена температура, после составления протокола его отправили в больницу.

Ранее «Газета.ру» писала, что во Владивостоке умер 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом.