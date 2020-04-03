Жителей Приморья предупредили о приближении непогоды

Владивосток, 3 апреля. Управление МЧС России по Приморскому краю предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.

Как пишет Deita.ru, приморские спасатели сообщают, что днем и ночью 4 апреля на большей части территории региона ожидаются осадки до 14 мм при снеге и до 25 мм при снеге с дождем.

Ночью 5 апреля циклон сместится в восточную часть региона. Осадки будут сопровождаться гололедом и усилением ветра до 20 метров в секунду в континентальных районах края и до 25 метров в секунду на побережье.

Спасатели рекомендуют жителям и гостями Приморья не покидать свои дома без крайней необходимости и по возможности воздержаться от автомобильных поездок.

По предварительным прогнозам, с понедельника в Приморском крае установится солнечная погода, но уже в среду в регионе снова может пройти снег с дождем.