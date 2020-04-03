Число зараженных коронавирусом в Приморье выросло до пяти

Владивосток, 3 апреля. Правительство Приморского края сообщило о двух новых случаях коронавируса на территории региона.

Как пишет Deita.ru, по состоянию на утро 3 апреля коронавирусная инфекция на территории края подтверждена у пяти человек.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, два новых заразившихся пациента приехали в регион из-за рубежа, из Японии и Египта. Мужчина был госпитализирован сразу после прилета с симптомами ОРВИ, женщина находилась на самоизоляции, но потом ее самочувствие ухудшилось.

Всего на карантине в Приморском крае находятся 37 человек, это пять пациентов с подтвержденным диагнозом, а также контактировавшие с ними и те, у кого по возвращении из-за границы появились простудные симптомы. Все они проходят наблюдение и лечение в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2.