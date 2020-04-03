«Адмирал» пропустит следующий сезон в КХЛ из-за коронавируса

Владивосток, 3 апреля. Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» пропустит следующий сезон в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса.

Как пишет Deita.ru, из-за угрозы распространения коронавируса правительство Приморья приняло решение приостановить финансирование профессиональных спортивных команд, включая «Адмирал». После этого клуб снял свою заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона 2020/21.

Клуб при этом расформирован не будет, «Адмирал» уже подал заявку на участие в чемпионате сезона 2021/22. Президент КХЛ Александр Морозов призвал болельщиков «не волноваться».

«Клуб продолжит свою деятельность. Мы пытались найти варианты, чтобы «Адмирал» не пропускал сезон, но губернатор края принял такое решение в связи с ситуацией в регионе. Вопрос по игрокам, имеющим контракты с клубом на следующий сезон, будет решен», — отметил он.

В правительстве Приморского края заявили, что средства, предусмотренные ранее на финансирование профессиональных команд, будут направлены на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.