Приморский зоопарк «Садгород» остался без посетителей из-за коронавируса

Владивосток, 2 апреля. Владельцы одного из наиболее популярных приморских зоопарков «Садгород» Алена и Сергей Асновины заявили, что остались без средств к существованию из-за отсутствия посетителей.

Владельцы «Садгорода» напомнили, что зоопарк является непрерывно действующей организацией и содержит приют медведей «Кипарисово». Учреждение частное, оно не финансируется из бюджетов, а основной доход получает от продажи билетов.

Однако из-за эпидемии коронавируса посещаемость пошла на спад. После введения карантинного режима она стала нулевой.

«Животные кушают каждый день, обогревать их надо каждый день. А сколько вся эта ситуация продлится - вовсе не известно», — отметили хозяева «Садгорода».

Зоопарк принимает помощь кормом. Ему требуются овощи, фрукты, сухие и жидкие корма для кошек и собак, крупы, сено, а также солярка и опилки. Кроме того в «Садгороде» принимают финансовую помощь, пишет Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Москву доставили дальневосточного леопарда, которому требуется серьезное лечение.