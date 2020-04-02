Снег с дождем, похолодание и сильный ветер ожидают к выходным в Приморье

Владивосток, 2 апреля. К выходным на территорию Приморского края придет новый циклон, в регионе ожидаются снег, дождь и сильный ветер.

Теплая и солнечная погода закончится в субботу, в ночь на воскресенье на территории края ожидается снег, в южный районах будет идти дождь. В Приморье температура резко опустится ниже нулевых отметок, ночью возможно до девяти градусов мороза, ожидается резкий ветер.

Днями будет от трех градусов ниже нуля до трех градусов тепла. Однако в целом на территории региона даже станет немного теплее, сообщает со ссылкой на «Примпогоду» портал Deita.ru. В воскресенье ветер стихнет, день будет солнечным.

Ранее синоптики сообщили, что в Приморском крае ожидается существенное потепление.