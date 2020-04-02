Приморские предприятия организовали пошив многоразовых медицинских масок

Владивосток, 2 марта. В Приморье местные бизнесмены в короткие сроки организовали пошив многоразовых медицинских масок на базе собственных предприятий. Такие меры были предприняты на фоне распространения коронавирусной инфекции в России.

Производство необходимых средств защиты было организовано на предприятиях «Верена мебель» и «ИМО», которые до начала эпидемии занимались пошивом школьной формы, матрасов и мягкой мебели.

По данным местного информационного портала Deita.ru, в первый день работы работники предприятий сшили 700 масок. На сегодняшний день объемы производства увеличены до 1 800 штук в сутки. Предполагается, что после работники будут изготавливать до 3 тысяч масок в день.

В настоящий момент на производстве работает 40 сотрудников, в общей сумме предполагается произвести 150 тысяч средств индивидуальной защиты.

Напомним, по последним данным в Приморском крае выявлено четыре случая инфицирования коронавирусом. На карантине в больницах находятся 49 человек, а в самоизоляции более 4 тыс. человек. Все лица, контактировавшие с двумя последними заболевшими, уже установлены, пишет «Газета.ru».