В Приморье зафиксировано снижение потребительского ажиотажа

Владивосток, 30 марта. Минпромторг Приморского края сообщил, что жители региона перестали скупать продукты питания в огромных масштабах.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на региональное правительства, мониторинг ситуации показал отсутствие дефицита продуктов. Продовольственные товары имеются в нужном потребителям количестве, их поставки остаются бесперебойными, а цены держатся на прежнем уровне.

Особо отмечается, что в Приморье стабилизировались цены на овощи. Как показал анализ розничного рынка продуктов питания, средняя цена на огурцы составляет около 96 рублей за килограмм, на помидоры — около 100 рублей, на болгарский перец — примерно 230 рублей. Капуста, морковь и картофель обойдутся в 60, 55 и 37 рублей за килограмм соответственно.

Цена на куриные яйца составляет в среднем 76 рублей за десяток, молоко стоит 93 рубля за один литр, куры продаются по 194 рубля за кило, свинина — по 235 рублей.