Синоптики прогнозируют «летние» температуры в Приморье

Владивосток, 30 марта. Синоптики сообщили, что в Приморском крае ожидается существенное потепление.

Как пишет Deita.ru, полноценная весна придет в Приморье с понедельника, 30 марта. В предстоящие дни даже в ночное время суток сохранится положительная температура воздуха. Лишь в северных районах края по ночам столбики термометров опустятся ниже нулевых отметок.

На юге Приморского края в дневные часы ожидаются «летние» температуры до +20 градусов. В среднем по региону в начале рабочей недели будет от +10 до +20. Во Владивостоке ожидается ветреная погода, воздух прогреется до +12 градусов.

Тенденция к потеплению сохранится и во вторник. К выходным ветер усилится, его порывы могут достигать штормовых значений.