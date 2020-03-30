В Приморье рыбаков предостерегли от выхода на лед

Владивосток, 30 марта. Приморские рыбаки продолжают активно выходить на лед, несмотря на потепление и предупреждения МЧС и краевых властей.

Как пишет Deita.ru, спасатели Приморского края неоднократно предупреждали любителей подледного лова о том, что выход на лед стал крайне опасен — плюсовая температура воздуха сохраняется даже в ночное время суток, льдины могут отколоться в любой момент.

Очевидцы утверждают, что рыбаки продолжают игнорировать все предупреждения — в погоне за корюшкой и навагой они свободно выходят на лед в районе Де Фриза. Издание напоминает, что на минувшей недели с уплывшей в море льдины спасателям пришлось эвакуировать 16 человек, один из которых был доставлен на берег без признаков жизни.