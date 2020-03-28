Мужчина забил насмерть знакомого металлическим ковшиком в Приморье

Владивосток, 28 марта. 39-летний мужчина забил насмерть своего собутыльника металлическим ковшиком в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из частных домов поселка Приисковый. Полицейские обнаружили в одной из комнат труп 32-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. Правоохранители быстро нашли подозреваемого в убийстве, им оказался 39-летний приятель погибшего. Выяснилось, что накануне мужчины распивали алкоголь. Во время застолья между ними возникала ссора, в результате которой подозреваемый схватил металлический ковшик и забил им насмерть своего знакомого.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека». Теперь злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.