Более 800 койко-мест для пациентов с коронавирусом появится в Приморье

Владивосток, 26 марта. Более 800 коек подготовят для пациентов с коронавирусом в Приморье, сообщила специалист по инфекционным болезням Минздрава региона Анна Симакова.

Власти Приморского края уже определили медучреждения, куда будут направлять зараженных пациентов. По словам Симаковой, решено дополнительно приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Это оборудование необходимо только для людей, у который болезнь протекает с осложнениями. Инфекционист добавила, что на каждые 100 койко-мест должны быть 17 аппаратов ИВЛ.

«Аппараты ИВЛ всегда были и есть в регионе, это неотложная помощь, их дефицита никогда не наблюдалось", - сказала Симакова, ее слова приводит Deita.ru.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах страны. Все зараженные посещали страны, в которых инфекция очень активна. Эти поездки были совершены в последние две недели.

Заболевшие госпитализированы и находятся в отдельных инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, определен. Ситуация под контролем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом нужны жесткие ограничительные меры. В частности, следующая неделя в стране будет нерабочей.