Судно с контрабандой задержали во Владивостоке

Владивосток, 26 марта. Судно под флагом Сьерра-Леоне задержали в порту Владивостока с контрабандой, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по региону.

Капитан теплохода «Сильвер Вэй» не смог предоставить документы на алкогольную и табачную продукцию. Правоохранители изъяли более 2000 литров нелегального алкоголя и 164 блока сигарет.

По предварительным данным, стоимость контрабанды составляет около трех миллионов рублей. Всю продукцию передали на экспертизу, проводится проверка, пишет издание Deita.ru.

Ранее сообщалось, что жительницу Финляндии арестовали по делу о контрабанде волков из России.