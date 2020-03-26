Жителей приморского Артема оставят на весь день без воды

Владивосток, 26 марта. В приморском городе Артем запланировано массовое отключение холодного водоснабжения.

Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на муниципальное предприятие Примводоканал. Ограничение холодного водоснабжения в районе Красные казармы города Артема запланировано из-за проведения ремонтных работ на сетях водопровода. Жителям домов, попавших под отключение, рекомендовано заранее позаботиться о запасах воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Водоснабжение будет ограничено с 9 утра до 18 часов по улицам Александровская, Заслонова, Байкальская, Воронежская, Жданова и Тупиковая.

Отметим, во Владивостоке отключений холодной воды в четверг не запланировано.