Жителей Приморья предупредили о сильном ветре и дожде

Владивосток, 26 марта. Примгидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Приморском крае.

Как пишет Deita.ru, в четверг, 26 марта, в Приморье ожидается пасмурная погода. Утром будет около трех градусов выше ноля, ветер умеренный, без осадков.

Погода начнет портиться в течение дня. К полудню потеплеет до +7, вечером начнется дождь, а порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

Осадки сохранятся и в последний день рабочей недели. В утренние часы возможен туман. В выходные, по предварительным прогнозам, во Владивостоке будет солнечно. Ночью ожидаются заморозки, днем до пяти градусов тепла.

Со следующей недели в столице Приморья установится положительная среднесуточная температура воздуха, поэтому автомобилистам стоит задуматься о смене резины.