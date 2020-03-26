Автомобильный мост обрушился на оживленной трассе в Приморье

Владивосток, 26 марта. Автомобильный мост частично обрушился на трассе Артем — Находка в Приморском крае.

Как сообщает Deita.ru, из-за обрушения моста на трассе в этом районе полностью перекрыто движение автомобилей. Происшествие произошло на 89-м километре автодороги в окрестностях города Фокино. На месте дежурят наряды ГИБДД, которые перенаправляют поток машин в объезд — через Партизанск.

«Из-за разрушения опоры моста в районе города Фокино ограничено движение автотранспорта. На месте дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели», — рассказали в региональном правительстве.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Причину случившегося выясняют специалисты. Отметим, автодорогу Артем — Находка планировали отремонтировать в 2020 году.