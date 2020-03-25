Снегопад и усиление ветра ожидают к субботе во Владивостоке

Владивосток, 25 марта. В конце рабочей недели на Дальневосточный федеральный округ (ДФО) обрушатся сильный ветер и снегопады.

Синоптики предупредили, что в четверг, 26 марта, поздно вечером в столице Приморского края начнется дождь. В ночь на пятницу его сменит снегопад. Кроме того, ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

В субботу утром снегопад продолжится. Днем ожидается переменная облачность, воздух прогреется до шести градусов выше нуля, пишет со ссылкой на «Примпогоду» портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что с апреля по сентябрь практически во всех регионах России температура воздуха будет немного выше нормы. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.