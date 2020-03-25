Электричества не будет в ряде домов Владивостока в среду

Владивосток, 25 марта. В среду в столице Приморского края пройдут массовые отключения электричества.

Электроснабжения не будет в домах 10, 14, 14А и 16 на улице Владикавказская, 2, 2А, 4, 13 и 15 на улице Приходько, 5Г, 23 и 25 на улице Толстого, 1 и 13 на улице Горийская, 44А и 58 на Партизанском проспекте, 63 на улице Суханова, 55 на улице Некрасовская, 1 на улице Фанзавод, 6 на улице Шепеткова и 10В на улице Воропаева.

Массовые отключения электричества связаны с плановыми работами, электричества в указанных домах не будет с утра до вечера, сообщил со ссылкой на МУПВ ВПЭС портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что два первых случая инфицирования коронавирусом были выявлены в Приморском крае. Оба случая зафиксированы во Владивостоке.