Мошенники в Приморье пытаются продать фальшивые тесты на коронавирус

Владивосток, 19 марта. Мошенники пытаются продать в Интернете экспресс-тесты на коронавирус, которые якобы были произведены в Хабаровском крае.

Жителей Дальнего Востока предупредили о подозрительных объявлениях в Сети. На одном из популярных в Приморском крае сайте продают «экспресс-тесты» на коронавирус.

Роспотребназдор отметил, что это мошенничество. Тесты, которые дают точный результат, должны быть зарегистрированы в Росздравнадзоре. Остальным системам контроля доверять нельзя, пишет издание Deita.ru.

19 марта стало известно о том, что власти всех 85 регионов России приняли решение ввести режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России было выявили 52 новых случая заболевания. Общее число заболевших коронавирусом достигло 199. Случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

Сенатор Сергей Калашников считает, что ситуация с коронавирусом в мире серьезная, но у нашей страны есть преимущество. Он подчеркнул, что Россия какое-то время находилась в изоляции и может существовать как экономически отдельный континент.