Более трехсот домов во Владивостоке останется без воды

Владивосток, 18 марта. Массовое отключение многоквартирных домов Владивостока от холодного водоснабжения запланировано на среду.

Как сообщает Deita.ru со ссылкой на «Примводоканал», в среду холодную воду отключат в 326 домах Владивостока. Ограничение начнет действовать в девять часов утра, подачу возобновят лишь в два часа ночи. Массовое отключение связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водоснабжения. Полный список адресов, где будут отмечаться перебои с холодной водой, можно найти на сайте предприятия.

Отметим, что ограничение водоснабжения в более скромных масштабах запланировано во Владивостоке также на четверг, 19 марта. В течение дня холодной воды не будет в ряде домов по улицам Жуковского, Толстого, Калинина, Одесской, Черемуховой.

Жителям рекомендуется заранее позаботиться о запасах воды для хозяйственных и бытовых нужд.