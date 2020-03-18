Десятки домов Владивостока останутся без света

Владивосток, 18 марта. Массовое отключение электроснабжения запланировано на среду во Владивостоке.

Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на муниципальное предприятие ВПЭС. В среду, 18 марта, энергоснабжение отключат более чем в 50 многоквартирных и частных домах в разных районах столицы Приморья. Периоды отключения света составят от девяти до трех часов. Причина — ремонт и замена оборудования.

Так, с девяти утра до шести вечера электричества не будет на улице Русская, 39. Шестичасовое отключение света ожидает жителей ряда домов на улицах Бородинская, Барсовая, Изюбриевая, Шевченко, Штормовая, Яблоневая. По другим адресам, список которых можно найти на сайте МУП ВПЭС, ограничение энергоснабжения будет более кратковременным.