Жителей Владивостока предупредили об усилении ветра

Владивосток, 18 марта. Синоптики предупредили жителей Владивостока об усилении ветра на фоне солнечной и прохладной погоды.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на Примгидромет, в среду, 18 марта, в Приморье ожидается солнечная, но прохладная погода. Ранним утром температура воздуха составит около -2 градусов. Днем воздух прогреется до 4-6 градусов выше ноля, но картину весеннего дня омрачит пронизывающий ветер. К вечеру его порывы могут составить до 16 метров в секунду.

В ночь на четверг небо затянет облаками, вероятны осадки в виде кратковременного дождя. В конце недели ночные заморозки прекратятся, сохранится вероятность осадков. В пятницу ветер может усилиться до штормовых значений с порывами до 24 метров в секунду.