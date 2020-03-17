Новый авиарейс откроют весной в аэропорту Владивостока

Владивосток, 17 марта. Новый маршрут из столицы Приморья в Южно-Сахалинск откроется 31 марта.

Самолеты будут летать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из аэропорта Владивостока лайнеры будут вылетать в 16.20. Время прибытия в Южно-Сахалинск — 18.55. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 20.05. Время прилета — 21.00.

Билет в одну сторону по промо-тарифу стоит 6 590 рублей, сообщает со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивостока портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что согласно совместному обзору фонда «Росконгресс» и рейтингового агентства «Эксперт РА» Сахалинская область прибавила 59% в индексе динамики экономического здоровья.