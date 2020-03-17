Холодную воду отключат в некоторых домах Владивостока

Владивосток, 17 марта. В ряде домов столицы Приморского края сегодня отключат холодное водоснабжение.

Массовых отключений холодной воды во вторник, 17 марта, не планируется. Водоснабжения не будет с 09 до 12.00 по местному времени (с 02.00 до 05.00 по Москве) в домах 94, 105/1 и 105/2 на улице Крыгина. Об этом со ссылкой на Примводоканал сообщает портал Deita.ru.

Ранее в связи с установившейся высокой температурой воздуха и активным таянием льдов власти Приморья запретили в регионе выход на лед. По данным спасателей, толщина ледяного покрова даже на одном водоеме одинакова не везде, а ввиду теплой погоды на водоемах образовались покрытые тонким слоем хрупкого льда многочисленные полыньи, проруби и трещины.