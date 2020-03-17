Теплая и пасмурная погода ожидается во Владивостоке

Владивосток, 17 марта. Пасмурная и теплая погода установится во вторник в столице Приморья.

По данным синоптиков, утром 17 марта во Владивостоке ожидается до трех градусов ниже нуля, может пойти слабый снег. Днем в городе будет пасмурно, воздух прогреется до пяти градусов тепла.

В ночь на среду ожидается до 1 градуса ниже нуля, сообщил со ссылкой на «Примпогоду» портал Deita.ru.

Ранее стало известно, что в Приморском крае не планируется массовое закрытие школ и детских садов на карантин из-за коронавируса. Недавно вернувшихся из-за границы или имеющих симптомы вирусных заболеваний учащихся частично переведут на дистанционное обучение.