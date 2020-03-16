Мужчина по ошибке проломил голову случайному прохожему в Приморье

Владивосток, 16 марта. Житель Приморья забил трубой случайного прохожего, перепутав его со своим обидчиком. Мужчина отправился на скамью подсудимых. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селе Барабаш Хасанского района. Пьяный мужчина повздорил с одним из местных жителей и решил отомстить ему. Преступник вооружился трубой и решил подкараулить своего обидчика на одной из плохо освещенных улиц поселка. В результате мужчина перепутал своего оппонента со случайным прохожим и нанес ему удар трубой по голове, передает Deita.ru.

Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и множественные кровоизлияния в мозг. Медикам не удалось спасти его жизнь, он скончался в больнице.

Суд приговорил нападавшего к семи годам лишения свободы.