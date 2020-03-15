Школьницы из Владивостока сняли избиение одноклассницы на телефон

Владивосток, 15 марта. Школьница из Владивостока избила одноклассницу после словесной перепалки. Ее подруга записала драку на телефон.

Ролик потасовки попал в социальные сети. В полицию обратился отец пострадавшей девочки. Правоохранители опросили участниц конфликта, устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшей.

Школьница, которая инициировала драку, уже стоит на учете в ПНД. На мать 14-летней девочки завели административное дело, пишет Deita.ru.

Следственный комитет по Приморскому краю организовал доследствнную проверку по статье о халатности по факту размещенного в Сети ролика с избиением школьницы. В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, в помещении которой произошел инцидент.

Следственные органы также оценят работу органов профилактики на предмет принятия мер превентивного характера в отношении несовершеннолетней и ее семьи. Полиция передаст все материалы дела в следственный отдел по Советскому району Владивостока.

Ранее сообщалось, что школьница в Московской области из мести избила дочь учителя английского языка.