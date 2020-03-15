Власти Приморья не планируют закрывать школы и детсады на карантин

Владивосток, 15 марта. Правительство Приморского края сообщило, что в регионе не планируется массовое закрытие школ и детских садов на карантин из-за коронавируса.

Учащихся школ и воспитанников детсадов частично переведут на дистанционное обучение. Речь идет о детях, вернувшихся недавно из-за границы или имеющих симптомы вирусных заболеваний.

«Такая мера коснется тех детей, которые выезжали с родителями за рубеж, а также тех, у кого есть какие-либо признаки вирусного заболевания, не обязательно коронавируса. Речь идет о точечной работе», — рассказали в министерстве образования Приморья.

В ведомстве подчеркнули, что выстраивают работу в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и обладают техническими возможностями для организации дистанционного учебного процесса.

На сегодняшний день в Приморском крае не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее «Известия» сообщили, что ученые в Нидерландах приблизились к созданию лекарства от коронавируса нового типа.