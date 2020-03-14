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Житель Владивостока проткнул шилом голову кондуктора трамвая

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Житель Владивостока проткнул шилом голову кондуктора трамвая

Владивосток, 14 марта. Мужчина во Владивостоке напал на трех сотрудников трамвайного депо, двое из них выжили, один человек скончался от полученных травм.

Инцидент произошел осенью 2019 года, расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю. По данным ведомства, мужчина нанес кондуктору трамвая удар по голове удлиненным предметом из металла. Женщину не удалось спасти.

После убийства мужчина направился в депо, где напал на еще одну сотрудницу. За два дня до этого происшествия он ткнул шилом водителя трамвая. Сотрудница депо и водитель трамвая выжили.

Подозреваемого задержали, экспертиза показала, что в момент нападения он не понимал происходящего. Его рекомендовали направить на принудительное лечение, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что сын директора школы в Челябинской области избил вахтершу. Оказалось, что мужчина страдает психическим расстройством и его могут направить на лечение.

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