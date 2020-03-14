Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

Находка, 14 марта. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Находке, где из-за аварии на котельной разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута.

Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Руководитель региона подчеркнул, что происшествие обошлось без жертв, система теплоснабжения города продолжает функционировать.

«Территория котельной залита, часть мазута сошла по косогору и зашла на лед. Система теплоснабжения Находки не будет нарушена, котлы работают в штатном режиме, запасы мазута есть. Сейчас предстоит устранить последствия», — отметил он.

По словам губернатора, застывший мазут будут извлекать вместе со льдом, после чего вывезут на полигон для сжигания. Работы планируется завершить в течение нескольких дней.

Как уточнили в региональном МЧС, разлив топлива произошел из-за разгерметизации емкости объемом около трех тысяч тонн. Причины случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.