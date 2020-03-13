Синоптики предупредили о теплой погоде и снегопадах во Владивостоке

Владивосток, 13 марта. Синоптики предупредили о теплой погоде и снегопадах на предстоящих выходных в столице Приморья.

В предстоящие выходные в регион придет новый атмосферный фронт, из-за которого в городе уже в субботу вечером начнутся несильные снегопады. Весь день во Владивостоке будет до двух градусов тепла, ожидается умеренный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в городе продолжится снегопад. Осадки закончатся лишь вечером. Днем в городе ожидается от -1 до +1 градуса, сообщает портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что в национальном парке «Земля леопарда» на юге Приморья была замечена редкая субтропическая птица — рыжеухий бюльбюль. Представители вида встречаются на Филиппинских островах, в Корее, Японии и частично в Китае, но из-за глобального потепления могут переселиться и в Приморский край.