Холодную воду временно отключат на одной из улиц Владивостока

Владивосток, 13 марта. На следующей неделе в нескольких домах в столице Приморского края временно отключат холодную воду. Об этом предупреждает Примводоканал.

Холодное водоснабжение временно отключат во вторник, 17 марта, с 09.00 до 12.00 по местному времени (02.00 до 05.00 по Москве) в связи с проведением плановых работ. Холодной воды не будет в домах 94, 105/1 и 105/2 на улице Крыгина, сообщает портал Deita.ru.

Ранее стало известно, что в пятницу, 13 марта, в столице Приморского края пройдут отключения электроснабжения. Электричества из-за плановых работ не будет в 15 домах на шести улицах Владивостока.