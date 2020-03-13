На нескольких улицах Владивостока в пятницу отключат электричество

Владивосток, 13 марта. В пятницу в столице Приморского края пройдут отключения электроснабжения.

Электричества не будет 13 марта с 09.00-10.00 до 14.00-16.00 из-за плановых работ. Электроснабжение временно отключат в домах 6, 6А, 8, 10, 10А, 12 и 16 на улице Шилкинская, 16/1, 16/2 и 16/3 на улице Слуцкого, 53 и 66 на улице Тухачевского, 10 на улице Патрокл, 55 на улице Енисейская и 21 на улице Коммунаров, сообщает со ссылкой на МУПВ ВПЭС портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что в порту Владивостока сотрудники таможенной службы обнаружили радиоактивные автомобильные запчасти на прибывшем из Японии теплоходе.