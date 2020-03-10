В Приморье важная трасса заблокирована из-за снегопада

Владивосток, 10 марта. Трасса Седанка — Патрокл в Приморском крае встала в многокилометровой пробке из-за снегопада.

Как сообщает Deita.ru, въезд во Владивосток заблокирован из-за пробки, возникшей на трассе Седанка — Патрокл. Очевидцы утверждают, что движение на автодороге полностью остановлено, затор растянулся на несколько километров.

Утром во вторник в столице Приморья начался сильный снегопад, который, по прогнозам, продлится до позднего вечера. Ситуация усугубляется ветром с порывами до 16-18 метров в секунду. На трассах региона возможны снежные заносы.

Метеорологи утверждают, что уже в среду погода нормализуется, а ближе к выходным существенно потеплеет. Впрочем, на следующей неделе вновь ожидается мощный снегопад с ураганным ветром.