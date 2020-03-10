Синоптики назвали время «снежного апокалипсиса» во Владивостоке

Владивосток, 10 марта. Метеорологи предупредили, что сильный снегопад в столице Приморья начнется утром во вторник и продлится в течение всего дня.

Слабые осадки в виде снега пройдут на территории Владивостока и окрестностей с четырех часов утра по местному времени, пишет Deita.ru. К тому моменту, когда жители города массово направятся на работу, на дороги и тротуары уже выпадет примерно сантиметр снега, а с восьми утра снегопад усилится, начнется метель с порывами ветра до 16 метров в секунду.

Наиболее сильные осадки ожидаются с 16 до 22 часов по местному времени, «снежный апокалипсис», сопровождаемый довольно сильным ветром, будет буйствовать в столице региона до позднего вечера.

Аналогичные снежные бури ожидаются на всей территории Приморского края, особенно сильными они будут на юге региона. Температура воздуха днем во вторник составит от -1 до -7 градусов.

В среду осадки пройдут лишь местами, а к концу недели в регионе установится теплая и солнечная погода с положительной дневной температурой воздуха. Но зима еще преподнесет сюрпризы — по предварительным прогнозам, в следующую среду на Приморье снова обрушится снегопад и ураганный ветер.