Жителям Приморья запретили выходить на лед

Владивосток, 10 марта. Власти Приморья запретили выход на лед в регионе в связи с установившейся высокой температурой воздуха и активным таянием льдов.

Как пишет Deita.ru, выход на лед запрещен на всей территории региона. К примеру, администрация Артемовского городского округа ввела такой запрет с 9 марта. Особое внимание сотрудников МЧС будет направлено на рыбаков.

«Запрет на занятие рыбной ловлей в водоемах округа будет снят лишь после полного схода льда», — говорится в сообщении мэрии.

В МЧС напоминают также, что выезд транспортных средств на лед вне санкционированных автомобильных переправ может обернуться для нарушителей не только солидным штрафом, но и трагическими последствиями. Спасатели указывают, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова, а ввиду теплой погоды на водоемах образовались многочисленные полыньи, проруби и трещины, покрытые тонким слоем хрупкого льда.