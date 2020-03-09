Жителей Владивостока ожидает отключение холодной воды

Владивосток, 9 марта. В предстоящие 10 дней жителей столицы Приморского края ожидает массовое отключение холодного водоснабжения. Так, по информации местных городских служб, плановые работы в основном будут проводиться в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

Согласно информации коммунальных служб, в отдельные дни вода будет отсутствовать сразу в нескольких домах. Отключения могут продлиться в течение 11 часов.

В ближайший четверг, 12 марта, подача холодной воды приостановится в домах на улице Баляева, Жигура, Камской, Марченко, Посадской, Проселочной, Проходной, Руднева, Снеговой и Стрелочной. А также на Военном Шоссе и Камском переулке.

Уже через неделю, 17 марта, без холодного водоснабжения останутся жители домов на улице Крыгина, а 19 марта на улице Толстого, сообщает Deita.