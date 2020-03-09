МЧС посоветовало жителям Приморья в ближайшие дни отказаться от авто

Владивосток, 9 марта. В предстоящие дни в Приморском крае ожидается метель и гололед. Региональное ГУ МЧС попросило автомобилистов в период непогоды по возможности не пользоваться личным транспортом и убрать машины с обочин.

По данным экстренной службы, неблагоприятные погодные явления ожидаются 10 и 11 марта. Согласно прогнозу, в регионе возможен дождь, снег и гололед. Интенсивность осадков в разных районах Приморья ожидается сильная и очень сильная на побережье, сообщает Deita.

Кроме того, в ближайшие дни в регионе ожидается повсеместное обледенение линий электропередач, из-за чего в отдельных населенных пунктах возможно временное отключение света и связи. Повышается опасность передвижения пешеходов на улице и аварийность на дорогах.

Напомним, ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что из-за смещения активных фронтальных разделов обильные осадки ожидаются в Владивостокском, Дальнегорском, Артемовском, Находкинском и других муниципальных районах.