В Приморье распространили экстренное предупреждение о плохой погоде

Владивосток, 9 марта. Приморские спасатели распространили экстренное предупреждение о возможном ухудшении погоды в регионе 10-11 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, из-за смещения активных фронтальных разделов во вторник днем и ночью среды Владивостокский, Дальнегорский, Артемовский, Арсеньевский, Находкинский, Партизанский, Спасский и Уссурийский городские округа, городской округ Большой Камень, ЗАТО Фокино, Анучинский, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Спасский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевский, Яковлевский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Хасанский и Шкотовский муниципальные районы ожидают обильные осадки — 6-12 мм при снеге и 15-20 мм при снеге с дождем.

В отдельных районах осадки будут сопровождаться снежным накатом и гололедом. На побережье ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщает портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что во время снегопада в Приморском крае за сутки произошло 160 ДТП.