Массовое ДТП заблокировало выезд из Владивостока

Владивосток, 7 марта. Три автомобиля столкнулись на объездной трассе во Владивостоке, есть пострадавшие.

По предварительным данным, водитель Honda ехал в сторону острова Русского. Недалеко от развязки на Снеговую Падь на скользком участке он врезался в ограждение.

С Honda столкнулись еще две иномарки, водители которых не выбрали безопасную дистанцию с первым автомобилем. Как сообщают очевидцы, водитель Honda получил травму головы.

Пострадавшего госпитализировали, массовая авария заблокировала выезд из города, пишет издание Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Калининграде женщина за рулем иномарки сбила пешехода. После ДТП водитель скрылась с места происшествия.