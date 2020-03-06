Самым распространенным видом ДТП в Приморье является выезд с трассы

Владивосток, 6 марта. Сотрудники ГИБДД Приморского края назвали самые распространенные виды автомобильных аварий в регионе. Так, согласно данным инспекторов, чаще всего на дорогах в период гололедицы происходит столкновение машин друг с другом или выезд за пределы трассы.

Сообщается, что после сильного снегопада, прошедшего ранее в Приморье, аварийность в регионе начинает снижаться. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 87 ДТП. В данных авариях погиб один человек, 11 пострадали. Было повреждено 165 автомобилей, приводит статистику местное издание Deita.

Согласно подсчету, чаще всего аварии происходят в столице Приморья – Владивостоке. На дороги данного города выпадает более половины всех ДТП.

Напомним, 5 марта в Приморском крае за один день произошло 160 аварий. Погибших в ДТП не было, пишет «Газета.ru».