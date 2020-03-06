Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Приморье

Владивосток, 6 марта. Синоптики предупредили о приближении южного циклона, который может принести в Приморье сильные осадки.

Как пишет Deita.ru, циклон может прийти в регион в начале следующей недели. По предварительным прогнозам, он пройдет вдоль приморского побережья и принесет сильные осадки в большинство районов края.

Метеорологи подчеркнули, что этот прогноз может оказаться неточным, если траектория вихря изменится, что повлияет на объем и продолжительность осадков.

В предстоящие выходные в Приморье ожидается переменная облачность, днем до трех градусов тепла, по ночам небольшой мороз. Ежедневно возможны осадки в виде дождя, в субботу — дождя и мокрого снега. В следующий вторник вероятно усиление ветра до штормовых значений.