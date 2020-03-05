Синоптики предупредили о штормовом ветре во Владивостоке

Владивосток, 5 марта. Жителей столицы Приморья предупредили о пасмурной погоде и штормовом ветре.

Синоптики обновили прогноз погоды на четверг, 5 марта. Ранним утром во Владивостоке было прохладно — до -6 градусов. Днем будет пасмурно, воздух прогреется до нуля градусов, но ожидается сильный ветер до 22 м/с.

В ночь на пятницу синоптики прогнозируют похолодание до -9 градусов. Однако штормовой ветер ослабнет до 6-11 м/с, сообщает со ссылкой на Примгидромет портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил о пришедшей в Приморье на месяц раньше срока весне.