Десятки домов остались без холодной воды во Владивостоке

Владивосток, 5 марта. Десятки домов временно остались без холодной воды в столице Приморского края.

Отключение проводится в связи с плановыми работами на сети водоснабжения в четверг, 5 марта. Холодной воды не будет с 09.00 до 16.00 по местному времени (с 02.00 до 09.00 по Москве) в домах 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 6, 8, 8А и 8Б на улице Фирсова, 5, 5А, 7, 7А, 9 и 10А на улице Колесника, 4, 4А и 6 на улице Завойко и 4, 6 и 8 на улице Южно-Уральская, сообщает со ссылкой на Примводоканал портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что экс-главу дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Андрея Поплавского приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату и коммерческий подкуп при строительстве Приморского океанариума.