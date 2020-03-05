На дорогах Владивостока образовались девятибалльные пробки

Владивосток, 5 марта. На дорогах столицы Приморья из-за снегопада и гололеда образовались девятибалльные пробки.

Традиционные заторы, но в больших масштабах, сформировались на проспекте 100-летия и Второй Речке. Также пробки образовались на улицах Луговой и Баляева, на выезде с мыса Чуркина и в районе Первой речки. Движение затруднено в районе улиц Борисенко, Калинина и Фадеева.

Сложная ситуация сложилась в центре Владивостока в районе Партизанского проспекта и улицы Светланская, сообщает портал Deita.ru.

Ранее «Газета.ру» писала, что по словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, весна наступила в Приморском крае на месяц раньше срока.