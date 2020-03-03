Строителя Приморского океанариума приговорили к 12 годам заключения за растрату

Владивосток, 3 марта. Строителя Приморского океанариума Андрея Поплавского приговорили к 12 годам заключения за подкуп и растрату.

Приговор был вынесен Фрунзенским районным судом Владивостока. Поплавский признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере, а также в растрате при строительстве океанариума.

Как было доказано следствием и судом, обвиняемый завышал расценки в договорах на выполнение работ не менее чем на 10% и растратил таким образом около 1,2 млрд рублей. Кроме того, он получил от подрядчиков коммерческий подкуп в размере 145 млн рублей.

«Суд назначил Поплавскому наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии общего режима со штрафом в 400 млн рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Поплавский был арестован в 2014 году. Уголовное дело в отношении него рассматривалось с 2016 года, судебный процесс продолжался в течение четырех лет. Приговор был вынесен во вторник, 3 марта.