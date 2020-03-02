Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Из-за аварий на въезде во Владивосток образовалась пробка

32
0 Оставить комментарий

Из-за аварий на въезде во Владивосток образовалась пробка

Владивосток, 2 марта. Четыре ДТП привели к образованию пробки на въезде во Владивосток в районе Низководного моста.

Ситуация на дорогах в южной части Приморья в понедельник осложняется погодными условиями. Как предупреждали синоптики, снегопады и резкие температурные колебания привели к образованию наката и гололедицы, из-за чего по городу возникает множество мелких столкновений транспорта.

Deita.ru сообщает, что в районе Низководного моста на небольшом участке произошло сразу четыре ДТП, из-за которых на въезде во Владивосток образовалась пробка.

По предварительным прогнозам, в ближайшие дни характер погоды в Приморье не изменится, поэтому в ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах.

Новости партнеров

Источник: Deita.ru
Новости партнеров