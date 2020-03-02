Жителей Приморья предупредили о гололедице на дорогах

Владивосток, 2 марта. Синоптики Примгидромета предупредили о гололедице на дорогах Приморья.

Как сообщает Deita.ru, в понедельник, 2 марта, в Приморье ожидается снегопад. На юге региона осадки будут умеренными. На дорогах может образоваться голодедица, снежный накат. Температура воздуха составит от ноля до -5 градусов.

Во Владивостоке небольшой снег пройдет во второй половине дня. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 16 метров в секунду. Воздух в светлое время суток может прогреться до +2 градусов.

По предварительным прогнозам, сильный снегопад может обрушиться на Приморье в среду, 4 ноября. Начиная с ближайших выходных дневная температура воздуха будет оставаться положительной, по ночам сохранятся небольшие морозы.