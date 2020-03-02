Часть жителей Владивостока останутся без холодной воды

Владивосток, 2 марта. Жители ряда многоквартирных домов во Владивостоке останутся без холодного водоснабжения.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на Примводоканал, в среду, 4 марта, во Владивостоке пройдут плановые ремонтные работы на водопроводных сетях. В этот день подача холодной воды будет ограничена на проспекте 100 лет Владивостоку и на улице Овчинникова. Ограничение будет действовать с 9.00 до 16.00. Также в этот день с 9.00 до 17.00 без холодной воды останутся жители ряда домов на улице Кутузова.

С полным списком домов можно ознакомиться на сайте муниципального предприятия. Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды для хозяйственно-бытовых нужд и проверить, закрыты ли краны. Подача воды будет возобновлена без предварительного уведомления.