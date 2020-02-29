Житель Приморья зарезал маленького брата и убежал купаться в море

Владивосток, 29 февраля. 23-летний житель поселка Южно-Морской зарезал своего шестилетнего брата и ушел купаться в море. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла утром 24 февраля. Братья находились одни в собственной квартире. 23-летний молодой человек взял нож и нанес несколько ударов малолетнему брату. Ребенок от полученных ранений скончался. Расправившись с шестилетним ребенком, убийца разделся по пояс и побежал к морю. Этот момент запечатал на камеру телефона случайный свидетель, передает Kp.ru.

Отмечается, что прибывшие на место правоохранители арестовали преступника. Юноша не оказывал сопротивления. Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Подробности убийства маленького ребенка не разглашаются в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что в столичные правоохранители задержали мужчину за убийство родного брата. Он из-за ссоры нанес родственнику множественные удары, от которых тот скончался, передает РИАМО.